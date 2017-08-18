Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 18 августа 2017
Бавария
18.08.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Байер
9'
Н. Зюле
19'
К. Толиссо
53'
Р. Левандовски (П)
65'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
77'
65'
ГОЛ! 3:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Ю. Брандт
Замена
Рафинья
️️️️
М. Хуммельс
62'
61'
Замена
К. Кампль
️️️️
Ч. Арангис
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
61'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
53'
52'
Желтая карточка
Ч. Арангис
46'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
С. Бендер
46'
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Бэйли
ГОЛ! 2:0!
К. Толиссо
19'
ГОЛ! 1:0!
Н. Зюле
Пас отдал
С. Руди
9'
8'
Желтая карточка
Д. Кор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Милош Пантович
АП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-1-4-2
26
Ульрайх
25
Зюле
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
7
Рибери
13
Руди
8
Толиссо
10
Роббен
13
Мюллер
9
Левандовски
4-2-1-3
1
Лено
39
Хенрикс
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
31
Кор
20
Арангис
38
Беллараби
14
Мехмеди
17
Бэйли
31
Фолланд
15
Хуммельс
13
Рафинья
13
Рафинья
15
Хуммельс
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
17
Бэйли
15
Драгович
15
Драгович
17
Бэйли
20
Арангис
44
Кампль
44
Кампль
20
Арангис
5
Бендер
8
Брандт
8
Брандт
5
Бендер
Остались в запасе
Бавария
Байер
27
Милош Пантович
АП
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
27
Милош Пантович
АП
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Бавария - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Бавария
Байер
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+