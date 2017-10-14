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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Высочина
Фастав - Высочина: обзор матча 14 октября 2017
Фастав
14.10.2017, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Высочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фастав - Высочина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Фастав
0 : 1
09.10.2026
Славия
Высочина
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Высочина
0 : 2
26.05.2018
Карвина
Чехия. Синот Лига, 29 тур
Зброевка
0 : 0
19.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 28 тур
Высочина
0 : 1
11.05.2018
Спарта
Чехия. Синот Лига, 27 тур
Слован
1 : 3
05.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 26 тур
Высочина
0 : 0
27.04.2018
Млада Болеслав
Информация о матче
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Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести
2023.08.28 17:59
2
Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ
2023.08.10 13:23
13
Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»
2022.12.06 13:25
8
Юсупов: «Кокорин и Дзюба будут вишенками на торте в «Сочи»
2022.11.09 13:39
6
Петербуржец Левников обслужит матч ЦСКА – «Рубин»
2022.03.16 20:53
1
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