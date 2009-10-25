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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Кубань (ЛФЛ) - Динамо: обзор матча 25 октября 2009
Кубань (ЛФЛ)
25.10.2009, воскресенье, 16:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
7'
Д. Траоре
50'
Д. Комбаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
Л. Агийяр
Замена
Х. Бабангида
️️️️
И. Шевченко
Замена
А. Засеев
️️️️
Ф. Зуэла
Желтая карточка
А. Кокорин
ГОЛ! 1:1!
Д. Комбаров
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Топчу
️️️️
Х. Драман
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
Х. Драман
Травма
Л. Агийяр
ГОЛ! 1:0!
Д. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
19
Алексей Степанов
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
34
Андрей Ушенин
(К)
ЦП
30
Андрей Иосиф Мурешан
ЦП
99
Игорь Шевченко
АП
15
Максим Жавнерчик
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
22
Луис Агийяр
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
89
Харуна Бабангида
АП
10
Андрей Топчу
ПП
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
Динамо
1
Алексей Карасевич
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-1-1
19
Степанов
98
Боавентура
30
Зуэла
23
Джиоев
14
Хагуш
0
Драман
34
Ушенин
30
Мурешан
15
Жавнерчик
99
Шевченко
15
Траоре
4-5-1
1
Шунин
5
Ковальчик
32
Терехов
13
Гранат
6
Фернандес
22
Агийяр
19
Ропотан
25
Хохлов
26
Уилкшир
23
Комбаров
90
Смолов
30
Зуэла
2
Засеев
2
Засеев
30
Зуэла
99
Шевченко
89
Бабангида
89
Бабангида
99
Шевченко
0
Драман
10
Топчу
10
Топчу
0
Драман
90
Смолов
9
Кокорин
9
Кокорин
90
Смолов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Динамо
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
1
Алексей Карасевич
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Карасевич
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Динамо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тобольск)
Н. Богач (Люберцы)
Резервный судья:
Э. Малый (Волгоград)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:30 (прямая)
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