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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 25 августа 2017
ПСЖ
25.08.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Этьен
20'
Э. Кавани (П)
51'
Т. Мотта
89'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Т. Менье
89'
87'
Желтая карточка
У. Таннан
ГОЛ! 2:0!
Т. Мотта
Пас отдал
Маркиньос
51'
Желтая карточка
П. Кимпембе
45'
+1
Желтая карточка
Т. Менье
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
20'
19'
Желтая карточка
С. Джанко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Кимпембе
12
Менье
8
Мотта
12
Рабьо
10
Неймар
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
3-3-1-1-1
16
Руффье
17
Джанко
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
18
Пьерр-Габриэль
10
Селнаэс
11
Силва
6
Дабо
19
Бамба
17
Амума
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
6
Уссама Таннан
АП
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
Остались в запасе
6
Уссама Таннан
АП
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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