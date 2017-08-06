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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Орландо Сити
Монреаль - Орландо Сити: обзор матча 06 августа 2017
Монреаль
06.08.2017, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Орландо Сити
48'
И. Пьятти (П)
12'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Орландо Сити
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Пьятти
48'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Патрис Берниер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
45
Майкл Салазар
ЦФ
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
2-5-2
1
Буш
23
Киман
36
Кабрера
8
Берниер
21
Джемаили
33
Донадель
2
Ловиц
10
Пьятти
7
Одуро
25
Манкозу
2-4-2
17
Бендик
23
Спектор
25
Тойя
4
Джонсон
23
Ночерино
7
Игита
23
Суттер
14
Дуайер
9
Ларин
Остались в запасе
Монреаль
Орландо Сити
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
12
Джош Саундерс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
45
Майкл Салазар
ЦФ
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Монреаль - Орландо Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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