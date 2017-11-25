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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Шахтер
Олимпик - Шахтер: обзор матча 25 ноября 2017
Олимпик
25.11.2017, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 4
Завершен
Шахтер
7'
В. Приёмов
86'
В. Приёмов
6'
Ф. Феррейра
39'
Ф. Феррейра (П)
57'
Бернард
74'
Фред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Шахтер
90'
+2
Желтая карточка
И. Петряк
Желтая карточка
А. Шабанов
89'
ГОЛ! 2:4!
В. Приёмов
Пас отдал
Моха
86'
77'
Желтая карточка
Фред
74'
ГОЛ! 1:4!
Фред
Пас отдал
Марлос
57'
ГОЛ! 1:3!
Бернард
Пас отдал
Марлос
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Феррейра
34'
Желтая карточка
Т. Степаненко
ГОЛ! 1:1!
В. Приёмов
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
11
Моха
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Олимпик
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
2-3-1-1
1
Махарадзе
24
Федорив
14
Очигава
11
Моха
8
Доронин
31
Шабанов
7
Шестаков
80
Приёмов
3-1-1-3-2
30
Пятов
44
Ракицкий
18
Ордец
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
7
Петряк
11
Бернард
11
Тайсон
14
Феррейра
Остались в запасе
Олимпик
Шахтер
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Олимпик - Шахтер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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