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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Коламбус
Реал Солт-Лейк - Коламбус: обзор матча 30 июля 2017
Реал Солт-Лейк
30.07.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Коламбус
50'
Ж. Плата (П)
15'
О. Камара
60'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Коламбус
60'
ГОЛ! 1:2!
О. Камара
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Плата
50'
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Камара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
2
Тони Белтран
ЦЗ
8
Санни
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Реал Солт-Лейк
18
Давид Хорст
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
2-3-1
18
Римандо
15
Глад
2
Белтран
8
Санни
11
Русняк
5
Беккерман
8
Плата
2-3-1
1
Стеффен
14
Фрэнсис
23
Уилльямс
22
Мерам
13
Финлэй
20
Трапп
9
Камара
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Коламбус
18
Давид Хорст
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
18
Давид Хорст
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Коламбус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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