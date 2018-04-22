Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 22 апреля 2018
Арсенал
22.04.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
51'
Н. Монреаль
82'
А. Рэмзи
85'
А. Ляказетт
89'
А. Ляказетт
64'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
ГОЛ! 4:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Рэмзи
89'
87'
Желтая карточка
М. Арнаутович
ГОЛ! 3:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
П. Обамеянг
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Рэмзи
82'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
74'
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Ланзини
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
62'
ГОЛ! 1:0!
Н. Монреаль
Пас отдал
Г. Джака
51'
50'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Г. Джака
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
13
Мустафи
18
Монреаль
6
Косиельни
2
Бельерин
34
Джака
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
18
Уэлбек
91
Ляказетт
3-4-2-1
1
Харт
6
Фернандес
5
Сабалета
21
Огбонна
26
Масуаку
41
Райс
8
Куяте
3
Крессуэлл
23
Мариу
16
Нобл
7
Арнаутович
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Арсенал
Вест Хэм
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+