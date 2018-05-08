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Суонси - Саутгемптон

08.05.2018, Вторник, 21:45 мск Суонси, стадион Либерти Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 31 тур Суонси - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
1 тур
12 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 0:0 Суонси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 22:45 Суонси 2:1 Саутгемптон
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:15 Саутгемптон 1:0 Суонси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 18:00 Суонси 0:1 Саутгемптон
7 тур
26 сентября, суббота 17:00 Саутгемптон 3:1 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:1 Суонси
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Суонси 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
3 мая, суббота 18:00 Суонси 0:1 Саутгемптон
7 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Саутгемптон 2:0 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
34 тур
20 апреля, суббота 18:00 Суонси 0:0 Саутгемптон
11 тур
10 ноября, суббота 19:00 Саутгемптон 1:1 Суонси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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