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Арсенал - Уотфорд
Арсенал - Уотфорд: обзор матча 11 марта 2018
Арсенал
11.03.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Уотфорд
8'
Ш. Мустафи
59'
П. Обамеянг
77'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уотфорд
Желтая карточка
Г. Джака
90'
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
П. Обамеянг
77'
66'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
59'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
55'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мустафи
Пас отдал
М. Озил
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Чех
23
Колашинац
6
Холдинг
13
Мустафи
34
Джака
22
Мхитарян
6
Эль-Ненни
2
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
10
Озил
7
Обамеянг
3-3-1-1-2
1
Карнезис
5
Мариаппа
4
Предль
22
Янмат
17
Фемения
6
Капу
25
Холебас
6
Дукуре
37
Перейра
14
Дини
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Арсенал
Уотфорд
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Арсенал - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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