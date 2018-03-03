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Суонси - Вест Хэм
Суонси - Вест Хэм: обзор матча 03 марта 2018
Суонси
03.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
8'
К. Сун-Юн
32'
М. ван дер Хоорн
48'
Э. Кинг
63'
Ж. Айю (П)
79'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Хэм
79'
ГОЛ! 4:1!
М. Антонио
Пас отдал
А. Крессуэлл
66'
Желтая карточка
М. Арнаутович
66'
Желтая карточка
Ш. Куяте
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ж. Айю
63'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кинг
48'
41'
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ! 2:0!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
К. Сун-Юн
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Сун-Юн
Пас отдал
А. Айю
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Чичарито
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Фабиански
3
ван дер Хоорн
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
26
Ноутон
6
Клукас
10
Кинг
40
Ки Сун-Юн
24
Айю
10
Айю
4-2-1-1-2
13
Адриан
27
Эвра
23
Рид
5
Сабалета
3
Крессуэлл
41
Райс
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
7
Арнаутович
14
Чичарито
Остались в запасе
Суонси
Вест Хэм
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
1
Джо Харт
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Суонси - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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