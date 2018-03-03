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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 03 марта 2018
Бернли
03.03.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
56'
Э. Барнс
80'
К. Вуд
20'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Эвертон
86'
Красная карточка
Э. Уилльямс
ГОЛ! 2:1!
К. Вуд
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
80'
ГОЛ! 1:1!
Э. Барнс
Пас отдал
М. Лоутон
56'
Желтая карточка
Э. Вествуд
36'
26'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Ш. Коулмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
3-1-5-1
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
12
Леннон
3
Уорд
7
Гудмундссон
35
Барнс
4-1-1-1-3
1
Пикфорд
5
Уилльямс
5
Кин
15
Мартина
23
Коулмен
5
Гуйе
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бернли - Эвертон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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