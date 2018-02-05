Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Челси
Уотфорд - Челси: обзор матча 05 февраля 2018
Уотфорд
05.02.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Челси
42'
Т. Дини (П)
84'
Д. Янмат
88'
Ж. Деулофеу
90+1'
Р. Перейра
82'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Челси
ГОЛ! 4:1!
Р. Перейра
Пас отдал
А. Дукуре
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
А. Дукуре
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Янмат
Пас отдал
Р. Перейра
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
62'
Желтая карточка
С. Фабрегас
58'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
С. Предль
50'
Желтая карточка
Ришарлисон
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Дини
42'
30'
Вторая желтая
Т. Бакайоко
25'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Дидье Ндонг
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-1-3
1
Карнезис
22
Янмат
4
Предль
5
Мариаппа
25
Холебас
6
Капу
4
Зеегелар
6
Дукуре
47
Ришарлисон
14
Дини
10
Деулофеу
4-2-2-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
77
Дзаппакоста
8
Бакайоко
91
Канте
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
10
Виллиан
Остались в запасе
Уотфорд
Челси
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Дидье Ндонг
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Дидье Ндонг
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Уотфорд - Челси
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Уотфорд
Челси
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
Вчера, 08:16
7
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
Вчера, 08:16
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+