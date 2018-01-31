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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 31 января 2018
Эвертон
31.01.2018, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
25'
Т. Уолкотт
39'
Т. Уолкотт
71'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лестер
90'
+1
Желтая карточка
О. Ндиди
90'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Варди
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Кин
39'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Г. Сигурдссон
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Пикфорд
15
Мартина
5
Кин
23
Коулмен
19
Ягиелка
5
Гуйе
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Руни
32
Уолкотт
14
Ниасс
4-3-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Магуайр
15
Драгович
33
Чилвел
11
Олбрайтон
4
Ндиди
37
Джеймс
10
Грей
9
Варди
30
Оказаки
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Эвертон - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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