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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 30 декабря 2017
Манчестер Юнайтед
30.12.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
80'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Н. Матич
72'
Желтая карточка
Д. Лингард
60'
58'
Желтая карточка
С. Буфал
44'
Желтая карточка
У. Худт
26'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
23
Шоу
3
Линделеф
22
Мхитарян
8
Погба
18
Матич
77
Лингард
64
Мата
9
Лукаку
4-3-2-1
29
МакКарти
29
Худт
4
Йошида
5
Стивенс
45
МакКуин
21
Ромеу
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
17
Буфал
10
Тадич
7
Лонг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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