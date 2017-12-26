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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Суонси
Ливерпуль - Суонси: обзор матча 26 декабря 2017
Ливерпуль
26.12.2017, вторник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
5 : 0
Завершен
Суонси
6'
Ф. Коутиньо
52'
Р. Фирмино
65'
Т. Александер-Арнольд
66'
Р. Фирмино
83'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Суонси
ГОЛ! 5:0!
А. Окслэд-Чемберлен
83'
ГОЛ! 4:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
66'
ГОЛ! 3:0!
Т. Александер-Арнольд
65'
56'
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Ф. Коутиньо
52'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
М. Салах
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
3
Робертсон
32
Матип
24
Клаван
2
Александер-Арнольд
23
Джан
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
11
Коутиньо
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
26
Моусон
6
Фернандес
13
Ольссон
8
Фер
14
Кэрролл
16
Меса
15
Раутледж
9
МакБарни
10
Айю
Остались в запасе
Ливерпуль
Суонси
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Садио Мане
ЛВ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Садио Мане
ЛВ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Ливерпуль - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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