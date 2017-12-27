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Материалы

Ливерпуль - Суонси

26.12.2017, Вторник, 20:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 20 тур Ливерпуль - Суонси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
21 января, суббота 15:30 Ливерпуль 2:3 Суонси
7 тур
1 октября, суббота 14:30 Суонси 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Суонси 3:1 Ливерпуль
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:0 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
16 марта, понедельник 23:00 Суонси 0:1 Ливерпуль
19 тур
29 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 4:1 Суонси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
28 октября, вторник 23:00 Ливерпуль 2:1 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
23 февраля, воскресенье 17:30 Ливерпуль 4:3 Суонси
4 тур
16 сентября, понедельник 23:00 Суонси 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
17 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 5:0 Суонси
13 тур
25 ноября, воскресенье 17:30 Суонси 0:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 23:59 Ливерпуль 1:3 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Суонси 1:0 Ливерпуль
11 тур
5 ноября, суббота 19:00 Ливерпуль 0:0 Суонси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 26 декабря 2017, 22:00

    Че к чему показано 5:0???

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 26 декабря 2017, 21:49

    Ливерпуль просто умницы

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > Татарин за ЦСКА 26 декабря 2017, 21:59

    красавцы!!!

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > andrej-lucevich 26 декабря 2017, 22:00

    Согласен

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    Рейтинг: +1974

    android-uz 26 декабря 2017, 09:50

    YNWA !!!

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