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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)
Материалы

Лестер - Манчестер Юнайтед

23.12.2017, Суббота, 22:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 19 тур Лестер - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
3 тур
26 августа, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед
6 тур
24 сентября, суббота 14:30 Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер
Суперкубок Англии 2016

7 августа, воскресенье 18:00 Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 16:05 Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер
5 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 24 декабря 2017, 09:28

    МЮ огорчил, расслабились и получили... жаль...

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    Рейтинг: +998

    DeMoN-MUFC 24 декабря 2017, 00:12

    МЮ вперед! Надо еще один!

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    Рейтинг: +4624

    la verdad 23 декабря 2017, 23:47

    Матч ТВ снова отличился показав вместо первого тайма отстойную заказуху под названием " турнир АСВ77" . Хочешь проcpaто деньги - поставь на поединок АСВ :)))

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