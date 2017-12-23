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АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 декабря 2017
Лестер
23.12.2017, суббота, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
Д. Варди
90+4'
Г. Магуайр
40'
Х. Мата
60'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
Г. Магуайр
Пас отдал
М. Олбрайтон
90'
+4
83'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Р. Марез
81'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Д. Грей
80'
76'
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Лингард
Вторая желтая
Д. Амарти
73'
71'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
Д. Амарти
69'
Замена
С. Оказаки
️️️️
В. Иборра
67'
60'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мата
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Симпсон
57'
Травма
Д. Симпсон
55'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
54'
47'
Желтая карточка
Н. Матич
40'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Лингард
34'
Желтая карточка
В. Линделеф
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
4
Ндиди
10
Иборра
11
Олбрайтон
10
Грей
26
Марез
9
Варди
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
4
Джонс
3
Линделеф
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
8
Погба
9
Марсьяль
64
Мата
77
Лингард
9
Лукаку
2
Симпсон
12
Амарти
12
Амарти
2
Симпсон
10
Грей
33
Чилвел
33
Чилвел
10
Грей
10
Иборра
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Иборра
64
Мата
22
Мхитарян
22
Мхитарян
64
Мата
77
Лингард
21
Эррера
21
Эррера
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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