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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 10 декабря 2017
Ливерпуль
10.12.2017, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
42'
М. Салах
76'
У. Руни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
85'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Желтая карточка
Д. Ловрен
77'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Руни
42'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Гомес
42'
36'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-3-2-1
22
Миньоле
3
Робертсон
6
Ловрен
2
Гомес
24
Клаван
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
22
Соланке
4-1-1-1-3
1
Пикфорд
5
Уилльямс
27
Холгейт
3
Кенни
15
Мартина
5
Гуйе
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Руни
14
Ниасс
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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