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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор матча 25 ноября 2017
Манчестер Юнайтед
25.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
66'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Брайтон
87'
Желтая карточка
Ш. Даффи
ГОЛ! 1:0!
Э. Янг
66'
59'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
25
Валенсия
8
Погба
18
Матич
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
4-3-2-1
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
13
Бонг
24
Проппер
13
Гросс
16
Стивенс
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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