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АПЛ 2026/2027
Суонси - Хаддерсфилд Таун
Суонси - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 14 октября 2017
Суонси
14.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
42'
Т. Абрахам
48'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Хаддерсфилд Таун
Замена
С. Клукас
️️️️
Л. Бриттон
84'
81'
Замена
К. Лев
️️️️
С. Мэлони
Замена
Н. Дайер
️️️️
Л. Нарсинг
76'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Фер
73'
68'
Желтая карточка
Р. ван Ла Парра
60'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Ф. Биллинг
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Ж. Айю
48'
46'
Замена
А. Муй
️️️️
Д. Хогг
45'
+2
Желтая карточка
Занка
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хогг
45'
Желтая карточка
Т. Смит
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Т. Кэрролл
42'
25'
Желтая карточка
К. Шиндлер
Желтая карточка
Л. Фер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
4-2-1-3
22
Фабиански
26
Моусон
6
Фернандес
13
Ольссон
26
Ноутон
8
Фер
7
Бриттон
14
Кэрролл
10
Айю
18
Абрахам
7
Нарсинг
4-4-1-1
1
Лоссль
2
Смит
2
Мэлони
25
Занка
26
Шиндлер
10
Инс
6
Хогг
8
Биллинг
3
ван Ла Парра
10
Качунга
29
Депуатр
7
Бриттон
6
Клукас
6
Клукас
7
Бриттон
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
8
Фер
7
Нарсинг
12
Дайер
12
Дайер
7
Нарсинг
2
Мэлони
15
Лев
15
Лев
2
Мэлони
8
Биллинг
19
Уильямс
19
Уильямс
8
Биллинг
6
Хогг
13
Муй
13
Муй
6
Хогг
Остались в запасе
Суонси
Хаддерсфилд Таун
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Суонси - Хаддерсфилд Таун
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Либерти
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