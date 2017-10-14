Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 октября 2017
Ливерпуль
14.10.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
В. Линделеф
️️️️
Э. Янг
87'
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Д. Соланке
️️️️
Р. Фирмино
87'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Коутиньо
79'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
78'
74'
Желтая карточка
К. Смоллинг
66'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
63'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
32
Матип
2
Гомес
23
Джан
23
Вейналдум
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Салах
9
Фирмино
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
6
Смоллинг
25
Валенсия
18
Матич
36
Дармиан
22
Мхитарян
21
Эррера
9
Марсьяль
9
Лукаку
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
11
Коутиньо
15
Старридж
15
Старридж
11
Коутиньо
9
Фирмино
22
Соланке
22
Соланке
9
Фирмино
15
Янг
3
Линделеф
3
Линделеф
15
Янг
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+