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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2017
Саутгемптон
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
20'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
88'
Желтая карточка
А. Эррера
82'
Желтая карточка
Р. Лукаку
69'
Желтая карточка
Л. Валенсия
43'
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
Ш. Лонг
37'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
29
Худт
4
Йошида
21
Соареш
99
Лемина
27
Редмонд
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
7
Лонг
3-4-2-1
43
Де Хеа
4
Джонс
3
Байи
15
Янг
18
Матич
25
Феллайни
25
Валенсия
22
Мхитарян
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Лукаку
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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