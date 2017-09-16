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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Суонси
Тоттенхэм - Суонси: обзор матча 16 сентября 2017
Тоттенхэм
16.09.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Суонси
90'
+3
Желтая карточка
У. Раутледж
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
88'
86'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
63'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
6
Санчес
2
Триппьер
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-2-3-2
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
6
Клукас
8
Саншеш
14
Кэрролл
10
Айю
18
Абрахам
Остались в запасе
Тоттенхэм
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Тоттенхэм - Суонси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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