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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 11 августа 2017
Арсенал
11.08.2017, пятница, 21:45
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 3
Завершен
Лестер
2'
А. Ляказетт
45+2'
Д. Уэлбек
83'
А. Рэмзи
85'
О. Жиру
5'
С. Оказаки
29'
Д. Варди
56'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
У. Морган
88'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 4:3!
О. Жиру
Пас отдал
Г. Джака
85'
ГОЛ! 3:3!
А. Рэмзи
Пас отдал
Г. Джака
83'
82'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
М. Джеймс
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уэлбек
75'
72'
Замена
Д. Амарти
️️️️
С. Оказаки
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Эль-Ненни
67'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Р. Холдинг
67'
56'
ГОЛ! 2:3!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
ГОЛ! 2:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
С. Колашинац
45'
+2
29'
ГОЛ! 1:2!
Д. Варди
Пас отдал
М. Олбрайтон
5'
ГОЛ! 1:1!
С. Оказаки
Пас отдал
Г. Магуайр
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Эль-Ненни
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
23
Колашинац
18
Монреаль
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
6
Эль-Ненни
10
Озил
18
Уэлбек
91
Ляказетт
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Магуайр
5
Морган
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Ндиди
37
Джеймс
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
6
Холдинг
21
Рэмзи
21
Рэмзи
6
Холдинг
18
Уэлбек
32
Уолкотт
32
Уолкотт
18
Уэлбек
6
Эль-Ненни
9
Жиру
9
Жиру
6
Эль-Ненни
30
Оказаки
12
Амарти
12
Амарти
30
Оказаки
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
37
Джеймс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
37
Джеймс
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Крейг Шекспир
Статистика матча Арсенал - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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