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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Арсенал Т (мол)
Рубин (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 28 июля 2017
Рубин (мол)
28.07.2017, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал Т (мол)
11'
И. Ахметов
66'
Г. Арутюнян
90'
Д. Седых
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Арсенал Т (мол)
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Седых
79'
Желтая карточка
Н. Мельников
68'
Замена
О. Исаев
️️️️
А. Максименко
68'
Замена
Д. Седых
️️️️
Д. Доронин
ГОЛ! 2:0!
Г. Арутюнян
66'
63'
Замена
К. Антипов
️️️️
А. Мингазов
56'
Желтая карточка
И. Клементьев
46'
Замена
И. Веприков
️️️️
П. Борисов
46'
Замена
А. Гребенщиков
️️️️
Г. Аджоев
Замена
К. Лукьянчиков
️️️️
Е. Сорокин
46'
Желтая карточка
И. Шабанов
37'
Желтая карточка
Е. Сорокин
23'
Желтая карточка
И. Ахметов
22'
16'
Замена
А. Мингазов
️️️️
А. Денисов
ГОЛ! 1:0!
И. Ахметов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
8
Илья Шабанов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Арсенал Т (мол)
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
47
Святослав Артюшкин
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Дмитрий Доронин
ОП
9
Артем Максименко
ПВ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Рубин (мол)
98
Антон Чернов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
35
Кирилл Лукьянчиков
ЦЗ
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
76
Семен Илюхин
ЦЗ
9
Артур Николаев
ЦП
73
Игорь Николов
ЦП
74
Максим Лукоянов
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
14
Руслан Щербин
ПВ
62
Артур Ковалик
ЦФ
Арсенал Т (мол)
27
Артем Мингазов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
98
Денис Седых
ЦП
54
Осман Исаев
ЦП
77
Константин Антипов
ЦФ
3-1-3-3
1
Фильцов
8
Шабанов
82
Михайлов
28
Сорокин
97
Ахметов
18
Яковлев
97
Голдобин
33
Гилязутдинов
87
Алукаев
11
Макеев
56
Арутюнян
3-3-2-2
36
Левашов
47
Артюшкин
26
Клементьев
71
Денисов
25
Ярмолицкий
19
Доронин
40
Борисов
20
Ивакин
9
Максименко
17
Аджоев
11
Мельников
28
Сорокин
35
Лукьянчиков
35
Лукьянчиков
28
Сорокин
71
Денисов
27
Мингазов
27
Мингазов
71
Денисов
17
Аджоев
42
Гребенщиков
42
Гребенщиков
17
Аджоев
40
Борисов
33
Веприков
33
Веприков
40
Борисов
Мингазов
77
Антипов
77
Антипов
Мингазов
19
Доронин
98
Седых
98
Седых
19
Доронин
9
Максименко
54
Исаев
54
Исаев
9
Максименко
Остались в запасе
Рубин (мол)
Арсенал Т (мол)
14
Руслан Щербин
ПВ
98
Антон Чернов
ВР
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
76
Семен Илюхин
ЦЗ
9
Артур Николаев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
73
Игорь Николов
ЦП
74
Максим Лукоянов
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
14
Руслан Щербин
ПВ
98
Антон Чернов
ВР
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
76
Семен Илюхин
ЦЗ
9
Артур Николаев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
73
Игорь Николов
ЦП
74
Максим Лукоянов
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Рубин (мол) - Арсенал Т (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Колтунов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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Рубин (мол)
Арсенал Т (мол)
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2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
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1
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2022.06.13 14:25
Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
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1
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2
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2019.10.26 11:53
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3
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2019.07.28 13:37
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