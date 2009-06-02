Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Чита
Анжи - Чита: обзор матча 02 июня 2009
Анжи
02.06.2009, вторник, 17:30
Россия. Первый дивизион, 13 тур
3 : 0
Завершен
Чита
18'
М. Бакаев
36'
Э. Саджая
85'
Д. Цораев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Чита
Желтая карточка
Э. Мамаев
ГОЛ! 3:0!
Д. Цораев
Замена
О. Малюков
️️️️
Э. Саджая
Замена
В. Мазалов
️️️️
Н. Кажаров
Замена
В. Селецкий
️️️️
Г. Гармашов
Замена
А. Данишевский
️️️️
К. Зуев
Замена
К. Агаларов
️️️️
Н. Жосан
Замена
С. Щеглов
️️️️
Р. Гаврюш
Замена
С. Хабаров
️️️️
А. Агрофенин
Замена
И. Лесков
️️️️
А. Подпругин
ГОЛ! 2:0!
Э. Саджая
ГОЛ! 1:0!
М. Бакаев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
31
Константин Зуев
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Чита
1
Евгений Городов
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
91
Георгий Гармашов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
Анжи
27
Олег Малюков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
28
Александр Данишевский
ЦФ
12
Вартан Мазалов
ЦФ
Чита
2
Иван Лесков
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
4-1-4-1
31
Абаев
20
Саджая
13
Тагирбеков
17
Мамаев
11
Аладашвили
88
Бакаев
23
Жосан
31
Зуев
28
Ходжава
6
Цораев
87
Кажаров
4-4-1
1
Городов
13
Подпругин
30
Агрофенин
3
Аликин
7
Ванев
10
Булатенко
9
Гаврюш
9
Нагибин
91
Гармашов
0
Богю
31
Зуев
28
Данишевский
28
Данишевский
31
Зуев
87
Кажаров
12
Мазалов
12
Мазалов
87
Кажаров
20
Саджая
27
Малюков
27
Малюков
20
Саджая
23
Жосан
7
Агаларов
7
Агаларов
23
Жосан
91
Гармашов
14
Селецкий
14
Селецкий
91
Гармашов
9
Гаврюш
8
Щеглов
8
Щеглов
9
Гаврюш
13
Подпругин
2
Лесков
2
Лесков
13
Подпругин
30
Агрофенин
20
Хабаров
20
Хабаров
30
Агрофенин
Остались в запасе
Анжи
Чита
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Анжи - Чита
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Анжи
Чита
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+