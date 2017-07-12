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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Вардар
Мальме - Вардар: обзор матча 12 июля 2017
Мальме
12.07.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Вардар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мальме - Вардар
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Информация о матче
Стадион:
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