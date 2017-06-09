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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Чили
Россия - Чили: обзор матча 09 июня 2017
Россия
09.06.2017, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные, 1 тур
1 : 1
Завершен
Чили
67'
В. Васин
56'
М. Исла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Чили
Замена
А. Бухаров
️️️️
Ф. Смолов
86'
81'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
А. Видаль
81'
Замена
А. Сагаль
️️️️
Э. Варгас
Замена
️️️️
Р. Камболов
81'
77'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
П. Эрнандес
74'
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Ч. Арангис
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Комбаров
73'
ГОЛ! 1:1!
В. Васин
Пас отдал
Д. Комбаров
67'
Замена
А. Ерохин
️️️️
И. Смольников
66'
65'
Желтая карточка
Г. Хара
63'
Замена
️️️️
Г. Медель
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Миранчук
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Исла
Пас отдал
А. Санчес
55'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Фуэнсалида
Желтая карточка
Д. Глушаков
50'
34'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
3
Роман Шишкин
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
15
Жан Босежур
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
16
Пабло Эрнандес
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Максим Канунников
ЦФ
Чили
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
17
Леонардо Валенсия
ЦП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
5
Васин
13
Кудряшов
19
Смольников
3
Шишкин
8
Глушаков
19
Самедов
17
Головин
11
Миранчук
9
Смолов
4-1-4-1
3
Эррера
4
Исла
18
Хара
17
Медель
15
Босежур
16
Эрнандес
2
Фуэнсалида
20
Арангис
8
Видаль
15
Родригес
11
Варгас
23
Комбаров
18
Жирков
18
Жирков
23
Комбаров
10
Камболов
10
Камболов
19
Смольников
21
Ерохин
21
Ерохин
19
Смольников
11
Миранчук
7
Полоз
7
Полоз
11
Миранчук
9
Смолов
11
Бухаров
11
Бухаров
9
Смолов
11
Варгас
22
Сагаль
22
Сагаль
11
Варгас
8
Видаль
7
Пиньярес
7
Пиньярес
8
Видаль
16
Эрнандес
7
Сильва
7
Сильва
16
Эрнандес
20
Арангис
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
20
Арангис
2
Фуэнсалида
10
Санчес
10
Санчес
2
Фуэнсалида
Остались в запасе
Россия
Чили
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
5
Пауло Диас
ЦЗ
17
Леонардо Валенсия
ЦП
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
21
Эдсон Пуч
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
5
Пауло Диас
ЦЗ
17
Леонардо Валенсия
ЦП
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
21
Эдсон Пуч
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Россия - Чили
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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