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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Локерен
Генк - Локерен: обзор матча 01 апреля 2017
Генк
01.04.2017, суббота, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
4 : 0
Завершен
Локерен
20'
Л. Троссард
45'
А. Посуэло
72'
М. Саматта
90'
Х. Наранхо
66'
М. Терки
75'
С. Болбат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Локерен
ГОЛ! 4:2!
Х. Наранхо
90'
85'
Замена
Б. Ниняй
️️️️
Т. де Суттер
Замена
М. Саматта
️️️️
Т. Буффель
82'
Замена
М. Саматта
️️️️
Б. Хейнен
82'
Замена
Х. Наранхо
️️️️
М. Саматта
80'
75'
ГОЛ! 3:2!
С. Болбат
ГОЛ! 3:1!
М. Саматта
72'
70'
Замена
М. Мирич
️️️️
Г. Хуппертс
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Терки
ГОЛ! 2:0!
А. Посуэло
45'
Желтая карточка
О. Колли
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
40
Марко Бизот
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
20
Паоло Сабак
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
21
Марко Мирич
ЦФ
4-3-2
40
Бизот
21
Кастань
6
Деваст
25
Колли
14
Уолш
8
Хейнен
8
Посуэло
7
Буффель
80
Карелис
10
Троссард
4-4-1
1
Барри
50
Болбат
13
Галициос
5
Марич
15
Ингасон
14
Терки
7
Овермейре
91
Тичинович
14
Хуппертс
19
де Суттер
Саматта
24
Наранхо
24
Наранхо
Саматта
8
Хейнен
25
Саматта
25
Саматта
8
Хейнен
19
де Суттер
25
Ниняй
25
Ниняй
19
де Суттер
14
Хуппертс
21
Мирич
21
Мирич
14
Хуппертс
Остались в запасе
Генк
Локерен
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
20
Паоло Сабак
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
13
Давино Верхульст
ВР
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
20
Паоло Сабак
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
13
Давино Верхульст
ВР
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Генк - Локерен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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