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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Колорадо
Атланта Юнайтед - Колорадо: обзор матча 25 июня 2017
Атланта Юнайтед
25.06.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Колорадо
67'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Колорадо
Желтая карточка
М. Альмирон
84'
74'
Желтая карточка
К. Дойл
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
67'
35'
Желтая карточка
Д. Кастильо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЛП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Майк Азира
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
17
Диллон Серна
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
9
Алан Гордон
ЦФ
1-1-1-1
25
Канн
4
Паркхерст
14
Кармона
10
Альмирон
77
Мартинес
3-3-1
1
Ховард
15
Миллер
39
Кастильо
5
Уилльямс
17
Серна
8
Пауэрс
22
Азира
9
Дойл
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Колорадо
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Колорадо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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