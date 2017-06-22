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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Орландо Сити
Сиэтл - Орландо Сити: обзор матча 22 июня 2017
Сиэтл
22.06.2017, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
19'
У. Брюин
90'
С. Суттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Орландо Сити
90'
ГОЛ! 1:1!
С. Суттер
79'
Желтая карточка
Д. Спектор
78'
Желтая карточка
У. Джонсон
Желтая карточка
К. Демпси
75'
74'
Замена
У. Джонсон
️️️️
Д. Барнс
ГОЛ! 1:0!
У. Брюин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
10
Матиас Гарсия
ПП
Главный тренер
Оскар Пареха
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
3
Брэд Эванс
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
4
Уилл Джонсон
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
1-2-2-1
24
Фрай
6
Алонсо
7
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
2
Демпси
12
Брюин
3-5-1
17
Бендик
23
Спектор
29
Реддинг
25
Тойя
10
Гарсия
11
Ривас
23
Ночерино
23
Суттер
10
Барнс
7
Игита
10
Барнс
4
Джонсон
4
Джонсон
10
Барнс
Остались в запасе
Сиэтл
Орландо Сити
1
Тайлер Миллер
ВР
3
Брэд Эванс
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
3
Брэд Эванс
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Сиэтл - Орландо Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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