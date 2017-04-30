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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед: обзор матча 30 апреля 2017
Атланта Юнайтед
30.04.2017, воскресенье, 22:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 3
Завершен
Ди Си Юнайтед
9'
К. Джонс
36'
Л. Акоста
55'
С. Ле То
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
65'
Замена
М. Сарвас
️️️️
Л. Акоста
55'
ГОЛ! 1:2!
С. Ле То
45'
Желтая карточка
Д. Джеффри
36'
ГОЛ! 1:1!
Л. Акоста
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
9'
2'
Желтая карточка
Ш. Франклин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ПП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЛП
25
Джаред Джеффри
ЦП
13
Ламар Нигл
ЛФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
31
Марсело Сарвас
ЦП
25
Жулиан Бюшер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
2-1-1-1
25
Канн
4
Мирс
4
Паркхерст
14
Кармона
10
Альмирон
9
Джонс
4-2-2
28
Хамид
32
Боссвелл
6
Опаре
2
Кемп
5
Франклин
25
Джеффри
32
Акоста
9
Ле То
13
Нигл
32
Акоста
31
Сарвас
31
Сарвас
32
Акоста
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
48
Трэвис Уорра
ВР
25
Жулиан Бюшер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
25
Жулиан Бюшер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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