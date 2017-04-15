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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 15 апреля 2017
Орландо Сити
15.04.2017, суббота, 22:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
9'
У. Джонсон
90'
К. Ларин
83'
Р. Алессандрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 2:1!
К. Ларин
90'
83'
ГОЛ! 1:1!
Р. Алессандрини
Замена
С. Карраско
️️️️
К. Ривас
75'
64'
Желтая карточка
Ж. Педру
ГОЛ! 1:0!
У. Джонсон
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЛП
23
Антонио Ночерино
ОП
11
Карлос Ривас
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
10
Джайлз Барнс
АП
4
Уилл Джонсон
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Эммануэль Боатенг
ЛП
8
Жоау Педру
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Брайан Роу
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
3-1-4-1-1
17
Бендик
25
Тойя
29
Реддинг
23
Спектор
23
Ночерино
7
Игита
11
Ривас
23
Суттер
4
Джонсон
10
Барнс
9
Ларин
2-4-2
5
Стерес
3
Коул
7
Алессандрини
8
Педру
13
Джонс
24
Боатенг
9
Зардес
10
Дос Сантос
11
Ривас
5
Карраско
5
Карраско
11
Ривас
Остались в запасе
Орландо Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Джош Саундерс
ВР
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
12
Брайан Роу
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
13
Хаджи Барри
ЦФ
Остались в запасе
12
Брайан Роу
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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