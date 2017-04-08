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МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль: обзор матча 08 апреля 2017
Лос-Анджелес Гэлакси
08.04.2017, суббота, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Монреаль
15'
Р. Алессандрини
74'
Д. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
ГОЛ! 2:0!
Д. Джонс
74'
73'
Замена
М. Салазар
️️️️
Д. Одуро
Замена
Б. Хусидич
️️️️
Ж. Педру
61'
Желтая карточка
Ж. Педру
54'
44'
Красная карточка
М. Донадель
ГОЛ! 1:0!
Р. Алессандрини
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Эммануэль Боатенг
ЛП
13
Джермейн Джонс
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Патрис Берниер
АП
33
Марко Донадель
ПП
7
Доминик Одуро
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Брайан Роу
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Монреаль
2
Даниэль Ловиц
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
2-4-2
3
Коул
5
Стерес
24
Боатенг
13
Джонс
8
Педру
7
Алессандрини
9
Зардес
10
Дос Сантос
3-1-1-2
1
Буш
6
Камара
23
Киман
8
Ойонго
33
Донадель
8
Берниер
25
Манкозу
7
Одуро
8
Педру
6
Хусидич
6
Хусидич
8
Педру
7
Одуро
45
Салазар
45
Салазар
7
Одуро
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Монреаль
12
Брайан Роу
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
2
Даниэль Ловиц
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
12
Брайан Роу
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Остались в запасе
2
Даниэль Ловиц
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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