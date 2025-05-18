Серия А. «Наполи» и «Интер» синхронно сыграли вничью, неаполитанцы сохранили лидерство за тур до финиша

Лидер чемпионата Италии «Наполи» сыграл в гостях вничью с «Пармой» со счетом 0:0 в матче 37-го тура Серии A.

Идущий на 2-м месте «Интер» дома не смог выиграть у «Лацио» – встреча закончилась ничьей со счетом 2:2.

За тур до финиша турнира «Наполи» лидирует с 79 очками. «Интер» занимает 2-ю позицию с 78 баллами.

В 38-м туре 25 мая неаполитанцы дома примут «Кальяри», а миланцы сыграют в гостях с «Комо».

Италия. Серия А. 37-й тур

Парма – Наполи – 0:0

Интер – Лацио – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Орель Биссек, 45+2; 1:1 – Педро, 72; 2:1 – Дюмфрис, 80; 2:2 – Педро, 90 (с пенальти).

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