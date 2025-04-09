9 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией Д». Обе команды подходят к игре с впечатляющей серией без поражений, что делает предстоящую встречу особенно интригующей.

«Барселона»

«Барселона» демонстрирует уверенную игру как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. В последних шести матчах турнира каталонцы неизменно забивали, а их средняя результативность составляет 2.60 гола за игру. В последних пяти встречах команда забила 13 голов, пропустив всего 4. Особенно впечатляет серия из 22 матчей без поражений во всех турнирах, что подчеркивает стабильность команды.

В атаке «Барселона» полагается на коллективную игру, но ключевыми фигурами остаются их быстрые форварды, способные решать исход матча в любой момент. Защита также показывает высокий уровень, пропуская в среднем всего 0.80 гола за игру в последних пяти матчах.

Последние матчи «Барселоны»:

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» также находится в хорошей форме, не проигрывая в пяти последних матчах Лиги чемпионов. В последних пяти играх команда забила 9 голов, пропустив 6. Средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, но защита остается слабым звеном – в среднем 1.20 гола пропущено за матч.

Несмотря на это, «Боруссия Д» показывает яркую атакующую игру, особенно в гостевых матчах. Например, недавняя победа над «Лиллем» (2:1) в Лиге чемпионов и разгром «Фрайбурга» (4:1) в Бундеслиге демонстрируют их потенциал. Однако команда иногда допускает ошибки в обороне, что может сыграть против них в матче с «Барселоной».

Последние матчи «Боруссии Д»:

Личные встречи

История очных встреч склоняется в пользу «Барселоны». В последних трех матчах каталонцы одержали две победы, а одна игра завершилась вничью. Последняя встреча в декабре 2024 года завершилась со счетом 2:3 в пользу «Барселоны». Это говорит о том, что «Барселона» умеет находить подход к обороне «Боруссии Д», особенно на своем поле.

Последние встречи:

Статистика

«Барселона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Боруссия Д»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Барселона» – «Боруссия Д»

«Барселона» имеет явное преимущество в этом матче благодаря своей домашней форме и стабильности в Лиге чемпионов. Команда показывает высокую результативность и надежную игру в обороне. «Боруссия Д», хотя и обладает мощной атакой, часто допускает ошибки в защите, что может стать ключевым фактором в игре с «Барселоной».

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00.

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