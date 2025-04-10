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Левандовски отреагировал на 99 голов за «Барселону»

Сегодня, 12:21

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Боруссией Д» (4:0), в котором он оформил дубль. Поляк довел число своих голов за клуб до 99.

«Мы играли очень хорошо. но про полуфинал еще не думаем, впереди ответнй матч. Мы всегда должны играть в своем стиле, в Дортмунде тоже так сделаем. Мы едем за победой, она всегда является нашей целью. Мы довольны, во втором тайме сыграли очень хорошо.

Это Лига чемпионов, а мы всегда хотим играть на своем уровне. Мы играем как команда – это главное. Кто бы ни забивал, мы делаем это для «Барсы». Когда мы хорошо играем и между нами все в порядке, в том числе за пределами поля, у этой команды большой потенциал.

«Барселоне» осталось сделать четыре шага до итогового успеха. После этой игры на моем счету 99 забитых мячей в составе каталонцев. Я очень доволен. Но я всегда думаю о том, чтобы помогать партнерам, а не только забивать. Форвард должен думать о голах, но если мы играем хорошо как команда, то и мне проще», – сказал Левандовски.

  • Голы у «Барселоны» забили Рафинья (25-я минута), Роберт Левандовски (48-я и 66-я) и Ламин Ямаль (77-я).
  • Ответный матч пройдет 15 апреля.
  • 36-летний Левандовски забил за «Барселону» 99 голов в 140 матчах.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Боруссия Д Барселона Левандовски Роберт
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