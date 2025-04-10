Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Боруссией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги выигранного матча с дортмундской «Боруссией».

Команды провели первый четвертьфинал Лиги чемпионов.

Каталонцы дома разгромили соперника со счетом 4:0.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Германии.

«Очень важно, что победа была одержана в таком стиле и с таким количеством голов.

Нет, мы еще не прошли дальше. Никогда не знаешь заранее, что произойдет. Футбол – безумный вид спорта.

Нужно сыграть в Дортмунде так же, как сегодня. «Боруссия» – очень хорошая команда.

Наше атакующее трио крайне важно, но и защита тоже, как и футболисты, которые выходят на замену и влияют на ход матча, выступая на уровне тех, кто уже на поле. И это сложно, ведь мы играем каждые три дня», – сказал Флик.