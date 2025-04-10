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  • Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Боруссией»

Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Боруссией»

10 апреля 2025, 01:10
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги выигранного матча с дортмундской «Боруссией».

  • Команды провели первый четвертьфинал Лиги чемпионов.
  • Каталонцы дома разгромили соперника со счетом 4:0.
  • Ответная встреча состоится 15 апреля в Германии.

«Очень важно, что победа была одержана в таком стиле и с таким количеством голов.

Нет, мы еще не прошли дальше. Никогда не знаешь заранее, что произойдет. Футбол – безумный вид спорта.

Нужно сыграть в Дортмунде так же, как сегодня. «Боруссия» – очень хорошая команда.

Наше атакующее трио крайне важно, но и защита тоже, как и футболисты, которые выходят на замену и влияют на ход матча, выступая на уровне тех, кто уже на поле. И это сложно, ведь мы играем каждые три дня», – сказал Флик.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Боруссия Д Барселона Флик Ханс-Дитер
Комментарии (1)
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bekmakbetow
1744236839
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