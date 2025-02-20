Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам матчей первого раунда плей-офф определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка этой стадии пройдет 21 февраля.
По ее итогам для каждого клуба, игравшего на первой стадии плей-офф, в соперники будет определена одна из команд, которые пробились в 1/8 финала напрямую по итогам общего этапа.
«ПСЖ» – «Ливерпуль» или «Барселона»
«Брюгге» – «Лилль» или «Астон Вилла»
«Реал» – «Атлетико» или «Байер»
«Фейеноорд» – «Интер» или «Арсенал»
«Бавария» – «Байер» или «Атлетико»
«Боруссия Д» – «Астон Вилла» или «Лилль»
«Бенфика» – «Барселона» или «Ливерпуль»
- Первые матчи 1/8 финала пройдут 4-5 марта, ответные – 11-12 марта.
- В эту стадию вышли по 3 команды из Испании, Англии и Германии, по 2 – из Франции и Нидерландов, по 1 – из Италии, Португалии и Бельгии.