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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам матчей первого раунда плей-офф определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка этой стадии пройдет 21 февраля.

По ее итогам для каждого клуба, игравшего на первой стадии плей-офф, в соперники будет определена одна из команд, которые пробились в 1/8 финала напрямую по итогам общего этапа.

«ПСЖ» – «Ливерпуль» или «Барселона»

«Брюгге»«Лилль» или «Астон Вилла»

«Реал» – «Атлетико» или «Байер»

«ПСВ»«Арсенал» или «Интер»

«Фейеноорд»«Интер» или «Арсенал»

«Бавария» – «Байер» или «Атлетико»

«Боруссия Д»«Астон Вилла» или «Лилль»

«Бенфика»«Барселона» или «Ливерпуль»

  • Первые матчи 1/8 финала пройдут 4-5 марта, ответные – 11-12 марта.
  • В эту стадию вышли по 3 команды из Испании, Англии и Германии, по 2 – из Франции и Нидерландов, по 1 – из Италии, Португалии и Бельгии.

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Источник: «Бомбардир»

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"supermax"
1740011113
Где до сих пор Агуэро... По началу смелый был
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