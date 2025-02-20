Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам матчей первого раунда плей-офф определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка этой стадии пройдет 21 февраля.

По ее итогам для каждого клуба, игравшего на первой стадии плей-офф, в соперники будет определена одна из команд, которые пробились в 1/8 финала напрямую по итогам общего этапа.

«ПСЖ» – «Ливерпуль» или «Барселона»

«Брюгге» – «Лилль» или «Астон Вилла»

«Реал» – «Атлетико» или «Байер»

«ПСВ» – «Арсенал» или «Интер»

«Фейеноорд» – «Интер» или «Арсенал»

«Бавария» – «Байер» или «Атлетико»

«Боруссия Д» – «Астон Вилла» или «Лилль»

«Бенфика» – «Барселона» или «Ливерпуль»