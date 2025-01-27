Канчельскис одобрительно высказался о переходе Чалова в ПАОК

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что нападающий Федор Чалов и полузащитник Антон Миранчук приняли правильное решение, перейдя в ПАОК и «Сьон» соответственно.
«Антон Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Оттуда у него больше шансов уехать в более серьeзный чемпионат. Так что они приняли правильное решение.
Но только единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности, чтобы развиваться. Поэтому они уезжают и правильно делают», – сказал Канчельскис.
- Канчельскис в ходе игровой карьеры выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Эвертон» и «Саутгемптон».
- 26-летний Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА 1 августа прошлого года. Он провел за греческий клуб 29 матчей, забил 4 гола, отдал 5 передач.
- 29-летний Антон Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента 9 сентября 2024 года. Он провел 9 матчей за швейцарский клуб и не отметился результативными действиями.