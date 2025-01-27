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  • Канчельскис одобрительно высказался о переходе Чалова в ПАОК

Канчельскис одобрительно высказался о переходе Чалова в ПАОК

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что нападающий Федор Чалов и полузащитник Антон Миранчук приняли правильное решение, перейдя в ПАОК и «Сьон» соответственно.

«Антон Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Оттуда у него больше шансов уехать в более серьeзный чемпионат. Так что они приняли правильное решение.

Но только единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности, чтобы развиваться. Поэтому они уезжают и правильно делают», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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