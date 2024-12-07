8 декабря на стадионе ПреЗеро-Арена «Хоффенхайм» встретится с «Фрайбургом» в рамках 13-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в разных фазах сезона: «Хоффенхайм» страдает от проблем в обороне и слабой стабильности, в то время как «Фрайбург» постепенно набирает форму и выглядит предпочтительнее в этом противостоянии.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» находится на 14-м месте с 12 очками после 12 туров. В последних играх команда испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Они пропускают в среднем 2.20 гола за матч, что делает их уязвимыми. Однако в атаке «Хоффенхайм» тоже не демонстрирует стабильности и забивает всего 0.80 гола за матч. Лучший бомбардир команды – Мариус Бюльтер, который забил 5 голов.
Последние матчи «Хоффенхайм»:
- Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм (Кубок)
- Майнц 2:0 Хоффенхайм
- Брага 3:0 Хоффенхайм (Лига Европы)
- Хоффенхайм 4:3 РБ Лейпциг
- Аугсбург 0:0 Хоффенхайм
«Фрайбург»
«Фрайбург» занимает 7-е место с 20 очками после 12 туров. Команда забивает в среднем 1 гол за матч, но также страдает от нестабильности в обороне, пропуская 1.60 гола за матч. Несмотря на это, «Фрайбург» демонстрирует хорошую форму в атаке, а Рицу Доан, с 5 голами, продолжает оставаться главным источником угрозы.
Последние матчи «Фрайбург»:
- Арминия 1:3 Фрайбург (Кубок)
- Фрайбург 3:1 Боруссия М
- Боруссия Д 4:0 Фрайбург
- Карлсруэ 0:1 Фрайбург (Товарищеский матч)
- Унион Берлин 0:0 Фрайбург
Личные встречи
В последних трех встречах между «Хоффенхаймом» и «Фрайбургом» команда из Фрайбурга одержала победу в двух из них, что указывает на преимущество гостей в последних личных матчах. Это может стать дополнительным фактором в пользу «Фрайбурга» перед предстоящим поединком.
Последние встречи:
- 20.01.2024: Фрайбург 3:2 Хоффенхайм
- 19.08.2023: Хоффенхайм 1:2 Фрайбург
- 12.03.2023: Фрайбург 2:1 Хоффенхайм
- 18.09.2022: Хоффенхайм 0:0 Фрайбург
- 30.04.2022: Хоффенхайм 3:4 Фрайбург
Статистика команд
«Хоффенхайм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
«Фрайбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Фрайбург»
В этом матче «Фрайбург» выглядит фаворитом. Команда из Фрайбурга стабильно забивает и контролирует свои игры, несмотря на определенные проблемы в обороне. «Хоффенхайм», напротив, страдает от нестабильности в защите, что делает их уязвимыми для атакующих команд. Предполагается, что «Фрайбург» использует свои шансы в атаке и в очередной раз победит в личной встрече.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фрайбурга» – коэффициент 2.40
- Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Фрайбурга» за коэффициент 8.50.
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