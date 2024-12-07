Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Осасуна» – «Алавес», Ла Лига, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Осасуна» – «Алавес», Ла Лига, 8 декабря 2024 года

    8 декабря 2024 года на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне «Осасуна» примет «Алавес» в матче 16-го тура Ла Лиги. Ожидается, что этот матч станет важным для обеих команд: «Осасуна» стремится вернуться в ряды лидеров, а «Алавес» продолжает борьбу за выживание в высшем дивизионе.

    «Осасуна»

    «Осасуна» демонстрирует неплохую форму в этом сезоне, но команда испытывает проблемы с результативностью в последних матчах. На данный момент клуб занимает 7-е место с 23 очками после 15 туров. «Осасуна» не побеждала в последних трех матчах Ла Лиги, сыграв вничью с «Севильей» (1:1), «Вильярреалом» (2:2) и проиграв «Реалу Мадрид» (0:4). Несмотря на эти результаты, в атаке они продолжают выглядеть уверенно, забив 11 голов в последних 5 играх. Однако защита не всегда справляется, пропустив 9 мячей за тот же период.

    Последние матчи «Осасуна»:

    • Севилья 1:1 Осасуна
    • Осасуна 2:2 Вильярреал
    • Реал Мадрид 4:0 Осасуна
    • Осасуна 2:1 Эмполи (Кубок)
    • Чиклана 0:5 Осасуна (Кубок)

    «Алавес»

    «Алавес» по-прежнему борется за сохранение места в Ла Лиге, находясь на 16-й позиции с 14 очками. В последних 5 матчах команда не выигрывала, сыграв трижды вничью и дважды проиграв. Проблемы «Алавеса» заключаются в слабой защите, пропуская в среднем 1.60 гола за игру, что значительно осложняет задачу в матчах с более сильными соперниками. Нападение также не стабильно, забив 5 голов за последние 5 игр, что является недостаточным для борьбы на равных с клубами верхней части таблицы.

    Последние матчи «Алавес»:

    • Алавес 1:1 Леганес
    • Атлетико 2:1 Алавес
    • Вильярреал 3:0 Алавес
    • Алавес 1:0 Мальорка
    • Депортива Минера 2:2 Алавес (Кубок)

    Личные встречи

    В последних встречах между «Осасуной» и «Алавесом» преимущество на стороне «Осасуны». В последних пяти очных играх «Осасуна» выиграла четыре раза и лишь один раз проиграла. Это подчеркивает их уверенность в матчах против «Алавеса», особенно на своем поле. На протяжении нескольких сезонов «Осасуна» продолжает доминировать в этом противостоянии.

    Последние встречи:

    • Осасуна 1:0 Алавес (04.03.2024)
    • Алавес 0:2 Осасуна (01.10.2023)
    • Осасуна 1:0 Алавес (10.04.2022)
    • Алавес 0:2 Осасуна (18.09.2021)
    • Алавес 0:1 Осасуна (27.02.2021)

    Статистика команд

    «Осасуна»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.50, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия без побед: 3 матча подряд (1 ничья, 2 поражения)
    • Забивает в 4 из 5 последних матчей

    «Алавес»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без побед: 5 матчей подряд (3 ничьи, 2 поражения)
    • Забивает в 3 из 5 последних матчей

    Прогноз на матч «Осасуна» – «Алавес»

    «Осасуна» выглядит фаворитом в этом матче, особенно с учетом их уверенности в домашних играх и проблем «Алавеса» в защите. Несмотря на их сильную атакующую линию, «Алавес» не может похвастаться стабильностью в обороне, что является главным фактором в предстоящем матче. «Осасуна» сможет использовать свои преимущества и получить важные три очка.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Осасуна» – коэффициент 1.75
    • Ожидается, что обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Осасуны» за коэффициент 8.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2024 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 