8 декабря 2024 года на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне «Осасуна» примет «Алавес» в матче 16-го тура Ла Лиги. Ожидается, что этот матч станет важным для обеих команд: «Осасуна» стремится вернуться в ряды лидеров, а «Алавес» продолжает борьбу за выживание в высшем дивизионе.

«Осасуна»

«Осасуна» демонстрирует неплохую форму в этом сезоне, но команда испытывает проблемы с результативностью в последних матчах. На данный момент клуб занимает 7-е место с 23 очками после 15 туров. «Осасуна» не побеждала в последних трех матчах Ла Лиги, сыграв вничью с «Севильей» (1:1), «Вильярреалом» (2:2) и проиграв «Реалу Мадрид» (0:4). Несмотря на эти результаты, в атаке они продолжают выглядеть уверенно, забив 11 голов в последних 5 играх. Однако защита не всегда справляется, пропустив 9 мячей за тот же период.

Последние матчи «Осасуна»:

Севилья 1:1 Осасуна

Осасуна 2:2 Вильярреал

Реал Мадрид 4:0 Осасуна

Осасуна 2:1 Эмполи (Кубок)

Чиклана 0:5 Осасуна (Кубок)

«Алавес»

«Алавес» по-прежнему борется за сохранение места в Ла Лиге, находясь на 16-й позиции с 14 очками. В последних 5 матчах команда не выигрывала, сыграв трижды вничью и дважды проиграв. Проблемы «Алавеса» заключаются в слабой защите, пропуская в среднем 1.60 гола за игру, что значительно осложняет задачу в матчах с более сильными соперниками. Нападение также не стабильно, забив 5 голов за последние 5 игр, что является недостаточным для борьбы на равных с клубами верхней части таблицы.

Последние матчи «Алавес»:

Алавес 1:1 Леганес

Атлетико 2:1 Алавес

Вильярреал 3:0 Алавес

Алавес 1:0 Мальорка

Депортива Минера 2:2 Алавес (Кубок)

Личные встречи

В последних встречах между «Осасуной» и «Алавесом» преимущество на стороне «Осасуны». В последних пяти очных играх «Осасуна» выиграла четыре раза и лишь один раз проиграла. Это подчеркивает их уверенность в матчах против «Алавеса», особенно на своем поле. На протяжении нескольких сезонов «Осасуна» продолжает доминировать в этом противостоянии.

Последние встречи:

Осасуна 1:0 Алавес (04.03.2024)

Алавес 0:2 Осасуна (01.10.2023)

Осасуна 1:0 Алавес (10.04.2022)

Алавес 0:2 Осасуна (18.09.2021)

Алавес 0:1 Осасуна (27.02.2021)

Статистика команд

«Осасуна»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.50, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без побед: 3 матча подряд (1 ничья, 2 поражения)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Алавес»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без побед: 5 матчей подряд (3 ничьи, 2 поражения)

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Осасуна» – «Алавес»

«Осасуна» выглядит фаворитом в этом матче, особенно с учетом их уверенности в домашних играх и проблем «Алавеса» в защите. Несмотря на их сильную атакующую линию, «Алавес» не может похвастаться стабильностью в обороне, что является главным фактором в предстоящем матче. «Осасуна» сможет использовать свои преимущества и получить важные три очка.

Рекомендации для ставок:

Победа «Осасуна» – коэффициент 1.75

Ожидается, что обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Осасуны» за коэффициент 8.00.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!