Ванда выложила откровенные кадры без лифчика

Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила свежие откровенные кадры.
37-летняя аргентинка показала обнаженную фигуру.
Ранее Ванда подробно рассказала о первом сексе с Икарди, который младше ее на семь лет.
- Ванда ранее была вместе с экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.
- Икарди в минувшем сезоне помог «Галатасараю» стать чемпионом.
- О расставании пары стало известно этим летом.
Фото: соцсети Ванды Нары
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Источник: «Бомбардир»