Ванда выложила откровенные кадры без лифчика

Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила свежие откровенные кадры.

37-летняя аргентинка показала обнаженную фигуру.

Ранее Ванда подробно рассказала о первом сексе с Икарди, который младше ее на семь лет.

Ванда ранее была вместе с экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.

Икарди в минувшем сезоне помог «Галатасараю» стать чемпионом.

О расставании пары стало известно этим летом.

Фото: соцсети Ванды Нары

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