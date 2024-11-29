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Ванда выложила откровенные кадры без лифчика

29 ноября 2024, 09:07
14

Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила свежие откровенные кадры.

37-летняя аргентинка показала обнаженную фигуру.

Ранее Ванда подробно рассказала о первом сексе с Икарди, который младше ее на семь лет.

  • Ванда ранее была вместе с экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.
  • Икарди в минувшем сезоне помог «Галатасараю» стать чемпионом.
  • О расставании пары стало известно этим летом.

Фото: соцсети Ванды Нары

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (14)
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"supermax"
1732865799
Со своими нефутбольными темами уже додрочились до того что людей на бомбе почти не осталось
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Cleaner
1732866144
Бомбардир, КАК ЭТО попало в ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ????????????????.......(((((((((((((((((((((((((((((
Ответить
oyabun
1732867570
Ну что. Девочке теперь нового мужика искать надо. Вот и старается. )
Ответить
MANCHESTER_RED_MAN
1732869444
Не удивляюсь таким новостям Давно уже понял, что админы люди недалёкого склада ума
Ответить
raritet
1732871552
Такой и футбол ...
Ответить
balam
1748570030
зенитвские шмары посмешней будут.особенно та,без носа
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