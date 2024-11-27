Лига чемпионов. «Интер» справился с «Лейпцигом», «Байер» и «Арсенал» забили по 5 голов, «Аталанта» – 6

Завершились еще четыре матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

«Интер» минимально выиграл у «Лейпцига» в Милане – 1:0. Исход встречи решил автогол.

«Байер» дома забил пять безответных мячей в ворота «Зальцбурга». В активе Флориана Вирца 2+1.

«Арсенал» на выезде разгромил «Спортинг» – 5:1. На счету Букайо Сака гол и ассист.

«Аталанта» в гостях уничтожила «Янг Бойз» – 6:1. Матео Ретеги сделал дубль, Шарль Де Кетеларе оформил 2+3.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур

Интер (Италия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Люкеба (в свои ворота), 27.

Байер (Германия) – Зальцбург (Австрия) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Вирц (с пенальти), 8; 2:0 – Гримальдо, 11; 3:0 – Вирц, 30; 4:0 – Шик, 61; 5:0 – Гарсия, 72.

Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Мартинелли, 7; 0:2 – Хаверц, 22; 0:3 – Габриэль, 45+1; 1:3 – Инасиу, 47; 1:4 – Сака (с пенальти), 65; 1:5 – Троссард, 82.

Янг Бойз (Швейцария) – Аталанта (Италия) – 1:6 (1:4)

Голы: 0:1 – Ретеги, 9; 1:1 – Ганвула, 11; 1:2 – Де Кетеларе, 28; 1:3 – Колашинац, 32; 1:4 – Ретеги, 39; 1:5 – Де Кетеларе, 56; 1:6 – Самарджич, 90+1.

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