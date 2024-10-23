24 октября 2024 года на стадионе «Минейрао» пройдет полуфинальный матч Копа Судамерикана между «Крузейро» и «Ланусом». Оба коллектива подошли к этой встрече без поражений в последних играх, что придаeт этому матчу дополнительную интригу.
«Крузейро»
«Крузейро» уверенно выступает в текущем турнире и не проигрывает уже в трeх последних матчах Копа Судамерикана. В последних пяти играх команда забила 3 гола, пропустив 4. Средняя результативность невысока – всего 0.6 гола за матч, при этом пропускает «Крузейро» в среднем 0.8 гола за игру. Несмотря на это, команда показывает стабильность в обороне и не проигрывает в пяти из семи последних встреч.
Последние матчи «Крузейро»:
- «Крузейро» 1:1 «Баия»
- «Флуминенсе» 1:0 «Крузейро»
- «Крузейро» 1:1 «Васко да Гама»
- «Крузейро» 1:1 «Либертад»
- «Куяба» 0:0 «Крузейро»
«Ланус»
«Ланус» также показывает стабильные результаты, не проигрывая в четырeх последних матчах турнира. В последних пяти играх команда забила 2 гола и пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне – «Ланус» пропускает в среднем 1.6 гола за игру, при этом забивает всего 0.4 гола. Однако стоит отметить, что «Ланус» не проигрывает в девяти из десяти последних матчей турнира, что подтверждает их умение бороться даже при сложных условиях.
Последние матчи «Лануса»:
- «Ланус» 0:2 «Индепендьенте»
- «Ньюэллс Олд Бойз» 2:1 «Ланус»
- «Ланус» 0:0 «Химнасия Ла-Плата»
- «Индепендьенте Медельин» 1:1 «Ланус» (6:5 по пенальти)
- «Уракан» 3:0 «Ланус»
Личные встречи
До этого матча «Крузейро» и «Ланус» не встречались в рамках официальных турниров. Это добавляет неизвестности и интриги в противостояние, так как команды не имеют опыта против друг друга.
Статистика
«Крузейро»
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
«Ланус»
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Крузейро» – «Ланус»
Исходя из текущей формы и статистики обеих команд, можно ожидать упорную игру с минимальным количеством голов. Оборона «Крузейро» выглядит более надежной, и учитывая их домашнее преимущество, они имеют шансы удержать соперника на расстоянии. «Ланус» испытывает проблемы в атаке, что может стать ключевым фактором в данном противостоянии.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Крузейро» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Крузейро» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Крузейро».
Рекомендация: 1:0 в пользу «Крузейро» за 6.00.