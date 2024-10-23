24 октября 2024 года на стадионе «Минейрао» пройдет полуфинальный матч Копа Судамерикана между «Крузейро» и «Ланусом». Оба коллектива подошли к этой встрече без поражений в последних играх, что придаeт этому матчу дополнительную интригу.

«Крузейро»

«Крузейро» уверенно выступает в текущем турнире и не проигрывает уже в трeх последних матчах Копа Судамерикана. В последних пяти играх команда забила 3 гола, пропустив 4. Средняя результативность невысока – всего 0.6 гола за матч, при этом пропускает «Крузейро» в среднем 0.8 гола за игру. Несмотря на это, команда показывает стабильность в обороне и не проигрывает в пяти из семи последних встреч.

Последние матчи «Крузейро»:

«Ланус»

«Ланус» также показывает стабильные результаты, не проигрывая в четырeх последних матчах турнира. В последних пяти играх команда забила 2 гола и пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне – «Ланус» пропускает в среднем 1.6 гола за игру, при этом забивает всего 0.4 гола. Однако стоит отметить, что «Ланус» не проигрывает в девяти из десяти последних матчей турнира, что подтверждает их умение бороться даже при сложных условиях.

Последние матчи «Лануса»:

Личные встречи

До этого матча «Крузейро» и «Ланус» не встречались в рамках официальных турниров. Это добавляет неизвестности и интриги в противостояние, так как команды не имеют опыта против друг друга.

Статистика

«Крузейро»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Ланус»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Крузейро» – «Ланус»

Исходя из текущей формы и статистики обеих команд, можно ожидать упорную игру с минимальным количеством голов. Оборона «Крузейро» выглядит более надежной, и учитывая их домашнее преимущество, они имеют шансы удержать соперника на расстоянии. «Ланус» испытывает проблемы в атаке, что может стать ключевым фактором в данном противостоянии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Крузейро» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Крузейро» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Крузейро».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Крузейро» за 6.00.