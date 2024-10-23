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    • Прогноз на точный счет матча «Крузейро» – «Ланус», Копа Судамерикана, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Крузейро» – «Ланус», Копа Судамерикана, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Минейрао» пройдет полуфинальный матч Копа Судамерикана между «Крузейро» и «Ланусом». Оба коллектива подошли к этой встрече без поражений в последних играх, что придаeт этому матчу дополнительную интригу.

    «Крузейро»

    «Крузейро» уверенно выступает в текущем турнире и не проигрывает уже в трeх последних матчах Копа Судамерикана. В последних пяти играх команда забила 3 гола, пропустив 4. Средняя результативность невысока – всего 0.6 гола за матч, при этом пропускает «Крузейро» в среднем 0.8 гола за игру. Несмотря на это, команда показывает стабильность в обороне и не проигрывает в пяти из семи последних встреч.

    Последние матчи «Крузейро»:

    «Ланус»

    «Ланус» также показывает стабильные результаты, не проигрывая в четырeх последних матчах турнира. В последних пяти играх команда забила 2 гола и пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне – «Ланус» пропускает в среднем 1.6 гола за игру, при этом забивает всего 0.4 гола. Однако стоит отметить, что «Ланус» не проигрывает в девяти из десяти последних матчей турнира, что подтверждает их умение бороться даже при сложных условиях.

    Последние матчи «Лануса»:

    Личные встречи

    До этого матча «Крузейро» и «Ланус» не встречались в рамках официальных турниров. Это добавляет неизвестности и интриги в противостояние, так как команды не имеют опыта против друг друга.

    Статистика

    «Крузейро»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Ланус»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Крузейро» – «Ланус»

    Исходя из текущей формы и статистики обеих команд, можно ожидать упорную игру с минимальным количеством голов. Оборона «Крузейро» выглядит более надежной, и учитывая их домашнее преимущество, они имеют шансы удержать соперника на расстоянии. «Ланус» испытывает проблемы в атаке, что может стать ключевым фактором в данном противостоянии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Крузейро» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Крузейро» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Крузейро».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Крузейро» за 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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