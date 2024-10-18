В 10-м туре Ла Лиги на стадионе «Балаидос» «Сельта» примет «Реал». «Реал» занимает 2-е место с 21 очком, тогда как «Сельта» располагается на 9-й строчке с 13 очками. История личных встреч явно говорит в пользу «Реала», который стабильно побеждает в этом противостоянии и забивает в каждом матче против «Сельты» на протяжении последних 22 встреч.

Анализ команды «Сельта»

«Сельта» под руководством Клаудио Хиральдеса демонстрирует неплохую домашнюю форму, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей на своем поле. Команда набрала 13 очков за 9 туров и занимает 9-е место. В последних пяти играх «Сельта» забила 6 голов и пропустила столько же, что соответствует средней результативности 1.20 гола за матч и пропускаемости 1.20 гола. Лучший бомбардир – Борха Иглесиас, забивший 4 гола в 9 матчах.

Последние 5 матчей «Сельты»:

Анализ команды «Реал»

«Реал Мадрид», управляемый Карло Анчелотти, идет на втором месте в Ла Лиге с 21 очком и не проигрывает в последних 19 матчах турнира. Команда стабильно забивает, отличившись в каждом из последних 9 матчей. В последних пяти играх «Реал» забил 10 голов и пропустил 5, что показывает результативность в 2.00 гола за матч и пропускаемость 1.00 гола. Лидером атаки является Килиан Мбаппе, который уже забил 7 голов в 11 матчах.

Последние 5 матчей «Реала»:

Личные встречи

Коэффициенты букмекера:

Победа «Сельты»: 5.00

Ничья: 3.80

Победа «Реал Мадрида»: 1.65

Рекомендации для ставок

Наиболее безопасная ставка: Победа «Реал» (1.65). Учитывая форму и статистику личных встреч, «Реал» выглядит очевидным фаворитом. Умеренная ставка: Обе команды забьют (1.95). «Сельта» способна забить на своем поле, но «Реал» неизменно активен в атаке. Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Реал» (8.50). «Реал» должен выиграть, но «Сельта» на своем поле может ответить голом.

Рекомендация: Победа «Реала» с точным счетом 2:1 за коэффициент 8.50.