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    • Прогноз на точный счет матча «Сельта» – «Реал» – 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сельта» – «Реал» – 19 октября 2024 года

    В 10-м туре Ла Лиги на стадионе «Балаидос» «Сельта» примет «Реал». «Реал» занимает 2-е место с 21 очком, тогда как «Сельта» располагается на 9-й строчке с 13 очками. История личных встреч явно говорит в пользу «Реала», который стабильно побеждает в этом противостоянии и забивает в каждом матче против «Сельты» на протяжении последних 22 встреч.

    Анализ команды «Сельта»

    «Сельта» под руководством Клаудио Хиральдеса демонстрирует неплохую домашнюю форму, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей на своем поле. Команда набрала 13 очков за 9 туров и занимает 9-е место. В последних пяти играх «Сельта» забила 6 голов и пропустила столько же, что соответствует средней результативности 1.20 гола за матч и пропускаемости 1.20 гола. Лучший бомбардир – Борха Иглесиас, забивший 4 гола в 9 матчах.

    Последние 5 матчей «Сельты»:

    1. «Лас-Пальмас» 0:1 «Сельта»

    2. «Сельта» 1:1 «Жирона»

    3. «Сельта» 0:1 «Атлетико»

    4. «Атлетик» 3:1 «Сельта»

    5. «Сельта» 3:1 «Вальядолид»

    Анализ команды «Реал»

    «Реал Мадрид», управляемый Карло Анчелотти, идет на втором месте в Ла Лиге с 21 очком и не проигрывает в последних 19 матчах турнира. Команда стабильно забивает, отличившись в каждом из последних 9 матчей. В последних пяти играх «Реал» забил 10 голов и пропустил 5, что показывает результативность в 2.00 гола за матч и пропускаемость 1.00 гола. Лидером атаки является Килиан Мбаппе, который уже забил 7 голов в 11 матчах.

    Последние 5 матчей «Реала»:

    1. «Реал Мадрид» 2:0 «Вильярреал»

    2. «Лилль» 1:0 «Реал Мадрид» (Лига чемпионов)

    3. «Атлетико» 1:1 «Реал Мадрид»

    4. «Реал Мадрид» 3:2 «Алавес»

    5. «Реал Мадрид» 4:1 «Эспаньол»

    Личные встречи

    • 10.03.2024: «Реал» 4:0 «Сельта»

    • 25.08.2023: «Сельта» 0:1 «Реал»

    • 22.04.2023: «Реал» 2:0 «Сельта»

    • 20.08.2022: «Сельта» 1:4 «Реал»

    • 02.04.2022: «Сельта» 1:2 «Реал»

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Сельты»: 5.00

    • Ничья: 3.80

    • Победа «Реал Мадрида»: 1.65

    Рекомендации для ставок

    1. Наиболее безопасная ставка: Победа «Реал» (1.65). Учитывая форму и статистику личных встреч, «Реал» выглядит очевидным фаворитом.

    2. Умеренная ставка: Обе команды забьют (1.95). «Сельта» способна забить на своем поле, но «Реал» неизменно активен в атаке.

    3. Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Реал» (8.50). «Реал» должен выиграть, но «Сельта» на своем поле может ответить голом.

    Рекомендация: Победа «Реала» с точным счетом 2:1 за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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