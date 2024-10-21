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    Анчелотти извинился перед судьей матча с «Сельтой»

    В Испании раскрыли, что сказал тренер «Реала» Карло Анчелотти арбитру Алехандро Хосе Эрнандесу Эрнандесу, обслуживавшему игру 10-го тура Примеры против «Сельты».

    Итальянец после финального свистка подошел к судье и заявил: «Я был не прав. Я определенно допустил ошибку».

    Вероятно, Анчелотти извинился за эпизод на 19-й минуте. Тогда Анчелотти получил желтую карточку за недовольство решением Эрнандеса, который не стал наказывать игрока «Сельты» за фол на Килиане Мбаппе.

    • «Реал» победил со счетом 2:1.
    • Мадридцы идут на 2-м месте в чемпионате, отставая на 3 очка от лидирующей «Барселоны».

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    Источник: Marca

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    21.10.2024 23:57
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