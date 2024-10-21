Анчелотти извинился перед судьей матча с «Сельтой»

В Испании раскрыли, что сказал тренер «Реала» Карло Анчелотти арбитру Алехандро Хосе Эрнандесу Эрнандесу, обслуживавшему игру 10-го тура Примеры против «Сельты».

Итальянец после финального свистка подошел к судье и заявил: «Я был не прав. Я определенно допустил ошибку».

Вероятно, Анчелотти извинился за эпизод на 19-й минуте. Тогда Анчелотти получил желтую карточку за недовольство решением Эрнандеса, который не стал наказывать игрока «Сельты» за фол на Килиане Мбаппе.