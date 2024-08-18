«Краснодар» купил защитника «Мальорки», победа Слуцкого в дерби, Юран может сменить Осинькина в «Крыльях» и другие новости

Директор «Оренбурга» дал матерное интервью после поражения от «Ростова».

«Краснодар» купил защитника «Мальорки».

«ПСЖ» купил Дуэ за 50 миллионов.

Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» с лишним весом.

«Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в дерби против действующего чемпиона.

Серьезная травма Нгамале в матче с «Крыльями» – на ногу Муми приземлился соперник.

Осинькина на днях могут уволить из «Крыльев Советов» – известен кандидат на замену.

РПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» (3:2) благодаря дублю Комличенко за минуту и голу Роналдо.

К 1-му тайму матча Лиги 1 добавили 34 минуты.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?